Podismo Sport e sociale eventi per tutti Torna il progetto Albereta Run

(Di venerdì 13 settembre 2024)e aspettosi uniscono nelRun’. Ripartono gli allenamenti collettivi sotto l’egida del Comitato Uisp Firenze. Incrementato il numero degli appuntamenti e delle società. Si partirà il 18 settembre con ritrovo alle 19 e partenza dei gruppi alle 19.30. Sei i percorsi diversi per momenti diaperti a. La partecipazione è gratuita, raccolta donazione a favore di Firenze in Rosa onlus. Non è una semplice gara secca, ma una serie di appuntamentiivi, allenamenti organizzati, che avranno cadenza fissa ogni 15 giorni di mercoledì. Il ritrovo è in Piazza Ravenna, nel Quartiere 3, presso2000 che mette a disposizione gli spogliatoi. Dopo la corsa possibile ristoro ad Opera Riverside. Presentazione degliieri con Marco Ceccantini presidente di Uisp Firenze e l’assessore Letizia Perini. F. Que.