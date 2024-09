Pianta cade in via Guastelloni Strada chiusa a Taverne d’Arbia Giù mattone in Piazza del Campo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il maltempo ha picchiato forte in tutta la provincia e anche a Siena si sono registrati problemi. In particolare nella frazione didove nel tardo pomeriggio, quando è iniziata la bufera d’acqua, un grosso pino si è abbattuto su via. Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco, in quel momento impegnati in vari interventi. Sul posto una squadra ma anche i tecnici del Comune per verificare la situazione, unitamente ad una pattuglia della polizia municipale. Lacomunque è stataperché qui si trovano altri pini che potrebbero rappresentare un pericolo. E’ necessario controllare la condizione. La via è stata transennata ed è off limits finché non saranno ultimati gli accertamenti sulle piante.