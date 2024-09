Milano | giudici ' curare Vallanzasca fuori dal carcere pericolosità sociale attenuata'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 set. (Adnkronos) - Il tribunale di Sorveglianza di, intervenuto sull'istanza presentata dalla difesa di Renato, volto della mala milanese e condannato al 'fine pena mai', ritiene "in una logica di bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e alle esigenze di sicurezza della collettività - l'esistenza di un quadro patologico di difficile gestione in ambito carcerario" - viene configurato "il presupposto della grave infermità fisica" - che consente quindi di accogliere la richiesta di differimento pena in una struttura di cura. Una motivazione che porterà il Bel René, nel giro di una decina di giorni, a essere trasferito dalmilanese di Bollate alla casa di cura in provincia di Padova.