Mike Tindall combatte l’ansia da papà con un gadget

(Di venerdì 13 settembre 2024) «Figli piccoli, problemi piccoli. Figli grandi, problemi grandi» recita un detto popolare molto in voga tra i genitori. Sarà. Di certo, i primi anni trascorsi a crescere una creatura, non sono affatto semplici tra notti insonni, pianti inconsolabili e probabilità di incidenti domestici pari a quella di vedere sorgere il sole il mattino dopo. Unica consolazione, il fatto che le difficoltà di essere padri e madri accomunino tutte le classi sociali. Non fa differenza, infatti, la disponibilità economica per prevenire una caduta dall’altalena. E il ceto non influisce nemmeno sull’indice di gradimento delle verdure del piccolo baby boss. Non c’è titolo nobiliare che tenga nemmeno quando a una madre e un padre subentra l’ansia di perdere il figlio tra la folla.