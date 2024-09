Ma hanno bevuto una birra tutto bene! | Fratioanni-Schlein-Conte ridotti così in un parco di Roma | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Eccoci ad "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorrettissima di Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. "La politica italiana non offre cose spettacolari - premette con un pizzico di amarezza il direttore -. La riflessione di Stefano Folli sull'assenza di idee nella dimensione pubblica è condivisibile. E spesso non viene percepita come un problema". Quindi largo ai temi proposti sui quotidiani, a partire dalla Bce: "Arriva il taglio! Arriva il taglio! Ma è un taglietto Poi le scelte economiche del governo, c'è un'intervista al sottosegretario Freni sulla legge di Bilancio: dice alcune cose interessanti". Si volta pagina e si passa a Raffaele Fitto, alla nomina Ue sulla quale prosegue il balletto di una sinistra anti-italiana.