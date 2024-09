LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | Leclerc in testa Sainz quarto buona Ferrari a Baku

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.04 La nostradelle prove libere del GP difinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti. 16.02 Nel complesso unain questa seconda sessione di prove libere, incisiva nel giro secco e anche nel passo gara con. Sono stati risolti i problemi iniziali di sterzo per. 16.01 Ecco i tempi di questa sessione: 1 Charles1:43.484 4 2 Sergio PerezRed Bull Racing +0.006 3 3 Lewis HamiltonMercedes +0.066 5 4 Carlos+0.466 4 5 Oscar PiastriMcLaren +0.499 4 6 Max VerstappenRed Bull Racing +0.545 4 7 Lance StrollAston Martin +0.609 3 8 Nico HulkenbergHaas F1 Team +0.991 3 9 George RussellMercedes +1.052 3 10 Or BearmanHaas F1 Team +1.063 3 11 Yuki TsunodaRB +1.