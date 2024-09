La capitale della musica Il talento senza confini I migliori pianisti al mondo incantano il palco di Monza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) La città di Teodolinda diventa per una settimana lamondiale. Da domenica 29 a sabato 5 ottobre, la città ospiterà la 27esima edizione del Concorsoco internazionale “Rina Sala Gallo“. Ventidue i concorrenti in gara da 12 Paesi, selezionati tra 116 candidati. Sette i giurati, tutti musicisti, provenienti ad 7 nazioni. Nelle prove aperte al pubblico i giovani talenti si esibiranno nella Sala degli specchiVilla Reale, mentre il Gran finale sarà al Teatro Manzoni con l’Orchestra Sinfonica di Milano, diretta da Giancarlo Rizzi. Tutte le prove sono a ingresso libero, con prenotazione e trasmesse in diretta streaming. Lo scorso anno le prove sono state seguite in streaming da 2.500 persone da tutto ile la finale da 3.500. Apertura con il concertopianista Young Sun Choi per il concorso più antico d’Italia.