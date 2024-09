iPhone 16 Pro Max | caratteristiche e prezzi in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’attesa per l’16 Pro Max è finita: Apple ha ufficialmente lanciato il suo nuovo top di gamma in, portando una serie di innovazioni che promettono di ridefinire l’esperienza d’uso degli smartphone. Questo modello, che si distingue per le suetecniche avanzate e l’integrazione sempre più marcata di AI (Intelligenza Artificiale), è destinato a consolidare la leadership di Apple nel mercato degli smartphone premium. Vediamo insieme le novità e idel nuovo dispositivo in. Design e Display Crediti: Ansa – VelvetMagL’16 Pro Max si presenta con un design che riprende lo stile sobrio e iconico di Apple, ma con alcune migliorie significative. Il dispositivo monta uno schermo da 6,9 pollici, il più grande mai realizzato dalla casa di Cupertino.