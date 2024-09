Incendio in Italia morti tre ragazzi giovanissimi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un terribileè divampato ieri sera intorno alle 23 nel nostro paese in un emporio di articoli cinesi. Purtroppo ci sono tre vittime e sono tutte giovani: si tratta di due fratelli di 19 e 17 anni ed un’altra di 24 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’, mentre carabinieri e polizia scientifica stanno indagando per capire le dinamiche dell’evento. (Continua)intre giovani Una brutta notizia di cronaca colpisce il paese. Ieri sera, intorno alle 23, è divampato un terribilein un emporio di articoli cinesi. Le fiamme hanno distrutto tutto e purtroppo hanno anche causato la morte di tre, di età compresa tra i 17 e i 24 anni. Per domare il fuoco e rimettere in sicurezza l’emporio, i vigili del fuoco hanno impiegato ore.