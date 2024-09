Incendio a Milano | Nessuna ritorsione mancano le norme di sicurezza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 13 settembre 2024) AGI – “La comunità cinese diè sotto-shock. Una tragedia del genere qui non era mai accaduta prima”: Francesco Wu, volto della comunità cinese milanese, imprenditore e protagonista del rilancio di Chinatown con l'Unione Imprenditori Italia-Cina (UNIIC) ha commentato così all'AGI la notizia dell'divampato in uno showroom di via Cantoni in cui hanno perso la vita tre giovani cinesi. Le dinamiche sono ancora chiarire, soprattutto se si sia trattato di undoloso o di un incidente. Ma per Wu è difficile che si sia trattato di un atto di: “Non sono dinamiche da comunità cinese. Se devono fare uno sgarbo non arrivano ad accendere une uccidere delle persone”, spiega. “Nei primi anni 2000 erano attive delle gang rivali nello spaccio, e quelle sì che ricorrevano ad azioni anche violente.