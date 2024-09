I migliori piatti? Nascono solo dal cuore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Come trasformare ogni cucina in un ristorante stellato? É la mission dello chef David Fiordigiglio che dal 16 settembre approda tutti i lunedì su Food Network con il programma’ ’Oggi cucino con lo chef’. David risponderà, di volta in volta, alla richiesta di qualcuno che, in vista di un pranzo o una cena importante, desidera stupire gli ospiti conraffinati realizzati a domicilio. Con il suo trolley ’magico’ – che contiene tutti gli ingredienti necessari per realizzare le ricette – Fiordigiglio preparerà con l’aiuto del padrone di casa un menù di tre portate, due salate e una dolce.creativi e gustosi che, grazie al tocco finale dello chef, saranno ancora più scenografici. E, tra una chiacchiera e l’altra, Fiordigiglio darà consigli utili, svelando piccoli trucchetti per migliorare la tecnica in cucina.