Friuli Doc | le aziende di Confagricoltura Fvg ai Giardini del Torso

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nei bellissimidel, lediFvg propongono una serie di interessanti appuntamenti, per tutti, durante il fine settimana della 30ma edizione diDoc, a Udine. La giornata di sabato 14, inizia con la degustazione di caffè, alle ore 8.30, a cura della Demar, di Udine. Alle 9.30, la camminata del risveglio propone la visita guidata ai palazzi Orgnani e Pavona Asquini, in collaborazione con l’Associazione Dimore Storiche Italiane e il coordinamento dei giovani agricoltori diFvg. Alle 10.30 degustazione di vini rossi friulani delleBastianich, di Cividale dele Amandum, di Moraro in abbinamento ai salumi dell’agriturismo Nonis, di San Vito al Tagliamento. Alle 11.30 è il momento delle bollicine di Cabert, di Bertiolo e de La Fornase, di Pasiano di Pordenone, abbinati ai prodotti della Friultrota, di San Daniele.