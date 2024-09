Escursionista muore muore nella tempesta di neve in val Gardena

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ieri in Val, una tragica notizia ha scosso l’Alto Adige: unacanadese di 57 anni ha perso la vita durante unadi. La donna stava percorrendo il sentiero insieme al suo compagno, un uomo di 56 anni, dal Rifugio Genova al Rifugio Puez quando, probabilmente a causa dellae delle difficili condizioni meteorologiche, hanno perso il sentiero. L’allarme è stato lanciato intorno alle 20:45, ma le condizioni meteo erano talmente proibitive che gli elicotteri non sono riusciti a raggiungere i due escursionisti a causa della scarsa visibilità. Immediatamente, il soccorso alpino si è messo in movimento per cercare di rintracciarli. Anche il gestore del Rifugio Puez, insieme a una futura guida alpina, si è unito alle operazioni di ricerca. Dopo ore di ricerca in condizioni avverse, i soccorritori hanno finalmente trovato la coppia.