Empoli-Juventus D’Aversa | Partite belle da disputare Fazzini assenza importante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) “C’è entusiasmo e deve continuare ad esserci a prescindere. Domani affrontiamo la, conosciamo le difficoltà ma è belloquesto tipo di”. Parla così in conferenza stampa Robertoalla vigilia del match contro i bianconeri. “Con Thiago Motta la squadra non ha ancora subito gol, sta lavorando bene. Le sue formazioni sono brave in entrambe le fasi, noi non potremo permetterci errori”, ha analizzato il tecnico. “Il modulo? Non èin questo momento il sistema di gioco. Possiamo cambiare anche a seconda dell’avversario, l’è mantenere lo stesso stile”. Non ci sarà il giovane: “Dispiace molto non averlo a disposizione, è un ragazzo molto bravo a legare tra i reparti. Non ho ancora deciso chi sarà a sostituirlo, ma sono sicuro che chiunque verrà scelto dimostrerà le sue qualità”.