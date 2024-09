De Siervo | Serie A punteggio più alto in UEFA Ora migliori!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’AD dellaA Luigi Deha sottolineato su Sport Mediaset la crescita del campionato italiano. Il suo intervento a dimostrazione del livello raggiunto. CAMPIONATO – Luigi Deè contento della crescita: «Tutte le ricerche danno traccia del percorso fatto negli ultimi anni dallaA. Siamo tornati in vetta alle classifiche europee, siamo il Paese con ilpiùin. Dal punto di vista commerciale ne abbiamo riscontrato i vantaggi: grandi brand continuano a scegliere laA perché è lo strumento migliore per raggiungere i tifosi. LaA si è ristrutturata, ha definito meglio i valori. Abbiamo social importanti e molto diffusi, e uno strumento di comunicazione come la radio che trasmette 18 ore al giorno. Il percorso è studiato per avvicinare il tifoso alla propria squadra del cuore».