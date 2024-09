De Laurentiis in lacrime | Questo ci fa capire una cosa sentite cos’ha detto Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) Antonioin conferenza stampa è tornato sulla commozione di Dee sui progetti futuri del Napoli. Si torna a pensare completamente al campionato in casa Napoli. Archiviata la parentesi dedicata alle Nazionali, gli azzurri sono tornati a lavorare al Training Center di Castel Volturno per preparare la gara di domenica contro il Cagliari. I partenopei vogliono ottenere il terzo successo consecutivo in Serie A, obiettivo ampiamente sdoganato dal mister Antonio. Nel corso delle conferenza stampa odierna, l’allenatore del Napoli ha fattoquanto gli obiettivi della squadra azzurra siano proiettati verso l’alta classifica, ma per cullare sogni di successo è necessario ottenere continuità nelle vittorie.