De Laurentiis il progetto Napoli è chiaro e ambizioso È realizzabile con una gestione familiare?

(Di venerdì 13 settembre 2024) Deha presentato in maniera chiara il, così non lo aveva mai fatto Rompendo fortemente con il passato, la Società Sportiva Calcio, nella figura del suo uomo più rappresentativo, ha comunicato, ieri, il suodi sviluppo aziendale. A latere della presentazione di un sponsor commerciale (Sorgesana), ciò che è accaduto è stata una rottura con il recente passato, se non nella sostanza, certamente nella forma, della comunicazione adottata dalla Ssc. Le parole e lo stile adottati dal presidente sono state quelle di un navigato manager internazionale che ha voluto, prima, fare chiarezza sulla realtà operative della sua impresa, e poi, su queste premesse, rilevare in maniera diretta il suodi sviluppo aziendale per i prossimi anni. Lo stile scelto, questa volta, è stato pacato e organizzato.