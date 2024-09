Conte al Napoli come all’Inter | Mi si chiede sempre questo in ogni caso!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024) Antonioha ricordato una costante che lo accompagna da quando ha iniziato a vincere con la Juventus, caratterizzando anche il suo percorsoe adesso quello al. IL TIPO – Antonio, ex tecnico dell’Inter, sa che il solo fatto di rappresentare l’allenatore delinduca gli addetti ai lavori a vedere con attenzione la squadra partenopea nell’ottica di una possibile sorpresa in Serie A. Il tecnico pugliese ha dimostrato di essere in grado di sovvertire i pronostici, riportando la Juventus alla vittoria del campionato italiano per la prima volta dopo lo scandalo Calciopoli. Con un’Inter molto strutturata ma a secco da dieci anni,ha vinto uno storico scudetto nella stagione 2020-2021, trascinato dal belga Romelu Lukaku. I due si sono ora ritrovati al, facendo sognare i tifosi azzurri su un possibile nuovo trionfo comune.