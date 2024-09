Canoa slalom Coppa del Mondo Ivrea 2024 | tutti gli azzurri della canadese in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Giornata di qualificazioni a, sulle acqueDora Baltea, dove è in corso la IV prova dideldedicata alle discipline olimpiche die Kayak Cross. A condizionare il programma è stato il vento che ha spinto gli organizzatori a prevedere un’unica run di qualificazione per la specialitàe a spostare le finali del kayak, previste originariamente questo pomeriggio, a domani. Ci sono comunque motivi per sorridere per gli(C1), che sonoriusciti a staccare il pass per la. Al maschile il migliore è stato Raffaello Ivaldi che ha chiuso quinto in 85.07, senza errori. Quindicesimo Elio Maiutto, nonostante un tocco sulla 23esima porta che lo fa chiude in 88.78. Trentesimo e ultimo crono utile (93.96) per Marino Spagnol. Al femminile top 3 per Marta Bertoncelli che stampa il crono di 99.