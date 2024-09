‘Bottega’ delle droghe sintetiche in pieno centro a Bologna | arrestate due persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – Una “bottega”nel cuore del. I carabinieri del Nucleo operativo della compagniahanno arrestato una quarantenne e un 47enne in un appartamento al Quadrilatero, dove sono state trovate migliaia di pasticche, probabilmente destinate a discoteche e rave. I militari erano impegnati in un servizio anti spaccio nella zona, segnalata dai cittadini ai carabinieri per la presenza di una donna, che si sospettava dedita allo spaccio. L’informazione è stata confermata alla vista della donna, che si stava aggirando con fare sospetto davanti a un palazzo condominiale. A quel punto, i carabinieri si sono avvicinati e dopo averla informata della situazione, sono saliti nell’appartamento per una perquisizione domiciliare.