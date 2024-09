AORN San Pio open week dedicato alle malattie cardiovascolari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’San Pio di Benevento aderisceiniziative della Fondazione Onda ETS in occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre. Dal 26 settembre al 2 ottobre si terrà l’(H)con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose. Lerappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni.