Al limite mi censuro da solo | la sfida di Piero Chiambretti su Rai 3

(Di venerdì 13 settembre 2024) «La tv si divide in innovatori e conservatori. Io sono coraggioso, mi aspetto critiche feroci. I numeri non mi interessano, guardo i progetti. E ritrovare l'identità di Raitre»., 68 anni, è sempre uguale e non perché non ha mezza ruga e i capelli folti gli danno un'aria sempre giovanile. Non cambiare non è un difetto. «“Ah, sempre la stessa roba”, mi dicono, alludendo alla mia televisione», confessa. Per lui è un vanto. Forma e sostanza vanno di pari passo, «balletti, giornalisti, primi piani: la tv è fatta di questo, e basta».