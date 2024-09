Aggiornamento Allerta Meteo 13 settembre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 13 settembre 2024) La depressione presente sulla regione continua a far affluire correnti umide in quota, mentre nei bassistrati sono presenti correnti settentrionali più secche e stabili, con vento da nord forte in quota e Bora dasostenuta a forte sulla costa. Le precipitazioni, dalla tarda serata di giovedì sono state decisamente piùattenuate e sparse, limitandosi perlopiù a pochi millimetri, con nevicate residue attualmente nelTarvisiano oltre i 1200-1400 m di quota circa. Dall’inizio dell’episodio sono caduti 30-90 mm di pioggia suAlpi e Prealpi Carniche, 60-90 mm sulle Alpi Giulie, da 100 a 160 mm sulle Prealpi Giulie e nelle Valli delNatisone sono stati registrati fino a 180 mm; su media e alta pianura da 30 a 140 mm, su bassa pianurae costa da 60 a 150 mm. Sulla zona montana sono presenti alcuni cm di neve al suolo, specie sulTarvisiano, a partire dai 1200-1400 m, più in alto sulle altre zone.