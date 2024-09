Addio a Chad McQueen la star di Karate Kid e figlio del leggendario Steve McQueen

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 13 settembre 2024) La notizia della morte diha scosso il mondo del cinema e, in particolar modo, dei fan di “Kid”. L’attore, noto per il ruolo del “bad boy” Dutch nella celebre saga cinematografica degli Anni ‘80, si è spento all’età di 63 anni.delattoreè stato un volto noto del grande schermo, ma ha anche coltivato la sua passione per le corse automobilistiche, seguendo le orme del padre.è deceduto a causa di complicazioni legate a un infortunio subito anni fa. L’incidente, avvenuto durante una gara automobilistica, aveva segnato profondamente la sua salute, lasciandolo con diverse problematiche fisiche. Negli ultimi tempi,aveva dovuto affrontare un lungo percorso di recupero, che purtroppo non è stato sufficiente per impedirgli di soccombere a una grave insufficienza d’organo.