A San Rossore una giornata con protagonisti i droni e le loro potenzialità

(Di venerdì 13 settembre 2024) Pisa, 13 settembre 2024 – L’innovazione vola in alto, sulle eliche di un drone. Il primo ottobre dalle 9,30 alle 16,30 al parco di Migliarino SanMassaciuccoli, nella sala Giovanni Gronchi, a Cascine Vecchie a Pisa, via ad unarivolta agli enti locali toscani per imparare ad usare al meglioe dati. L’evento è organizzato dall’Anci Toscana, in collaborazione con l’Upi Toscana e la Regione Toscana e si annuncia come unaoperativa e interattiva che vedràla tecnologia deie l’analisi dei dati per dare vita a progetti concreti, sfruttando i finanziamenti europei Fesr. Ambizioso l’obiettivo: stimolare la progettualità territoriale grazie alle risorse messe a disposizione dall’Europa.