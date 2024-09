Virus Wetland | trasmesso dalle zecche che minaccia il cervello umano

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 12 settembre 2024) Negli ultimi mesi, il, un nuovo patogeno, ha suscitato allarme in Europa e in altre parti del mondo. Scopriamo meglio la sua diffusione, i sintomi e che cos’è. Ad oggi, sono stati confermati almeno 18 casi, e ilè già associato a gravi complicazioni neurologiche, che possono compromettere il funzionamento del. Questo articolo esaminerà cos’è il, come viene, quali sono i sintomi principali e le misure preventive necessarie., foto Ansa – VelvetMagCos’è il? Ilappartiene alla famiglia deitrasmessi da artropodi, come le. Si tratta di un agente patogeno emerso di recente, che è stato identificato in aree umide e boscose, habitat naturale delle