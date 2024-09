Tutte le novità di X Factor 2024 al via stasera in tv

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 12 settembre 2024) X, ci siamo., giovedì 12 settembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go) prende il via l’edizione n.18. I giudici di X– show Sky Original prodotto da Fremantle – sono quest’anno Manuel Agnelli e i tre esordienti Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. Giorgia alla conduzione. GUARDA LE FOTO Giorgia conduce “X”: una voce e mille talenti. Le foto più belle Le tappe di Xe leLe tre serate di Audizioni Le Audizioni andranno in onda per tre giovedì – 12, 19 e 26 settembre – alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.