Toronto vs Austin FC – pronostico formazioni e notizie dalle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 settembre 2024) Duein piena corsa per i playoff della Major League Soccer (MLS) si affronteranno domenica 15 settembre, quando l’FC visiterà per la prima volta il BMO Field per affrontare il. A fine agosto i Reds sono stati sconfitti per 3-1 dal DC United, portandosi a soli due punti dalla linea di post-season della Eastern Conference, mentre i Verde e Nero sono due punti sotto la linea dei playoff a Ovest dopo la sconfitta per 1-0 in casa contro i Vancouver Whitecaps. Il calcio di inzio divsFC è previsto alle 1:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsFC a che punto sono le dueMancano sei partite alla fine della stagione regolare e ilcontinua a trovare il modo di rimanere sopra la linea dei playoff nonostante le numerose assenze e le incertezze difensive.