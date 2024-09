Terribile incidente in autostrada | camion si ribalta e invade l’intera corsia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Graveoggi pomeriggio, 12 settembre, intorno alle 17.30 lungo l’A7, spaventoso lo spettacolo che si sono trovati davanti i soccorritori, avverti da alcuni automobilisti in transito. Un tir si èto ed ha occupato per intero la carreggiata paralizzando il traffico. Non è chiara la dinamica dello schianto, sul quale indagano le forze dell’ordine. Subito dopo l’si è creata una lunga fila, di circa 4 km. >>frontale sulla litoranea, gravissime conseguenze poi la lite choc tra i parenti Sul posto il 118 ha inviato l’automedica Golf 7 e ambulanze della Croce Verde di Busalla e Casella. Due i feriti. Una persona in maniera più lieve, trasportata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, più grave invece il conducente del mezzo pesante, straniero.