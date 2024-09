Ponte da risanare progetto in ritardo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dovrebbe essere in dirittura d’arrivo, ma il condizionale è ancora d’obbligo, ilesecutivo del rinnovatodi barche che collega la Lomellina al Pavese. La risposta in via informale è stata data dalla Provincia a Carlo Maiocchi portavoce del Comitato Ticino 2000. "Ci siamo lasciati questa estate con la speranza che per fine agosto ilesecutivo relativo aldi barche potesse essere pronto – ha domandato Maiocchi inviando una mail –. Ora che siamo a settembre chiedo se finalmente ilesecutivo è pronto cosi da continuare l’iter che ci porti al più presto ad appaltare e iniziare i lavori sul". Ilè leggermente inperché erano stati chiesti da Aipo ulteriori rilievi che si potevano effettuare soltanto quando il livello del fiume fosse più basso e si sono potuti fare soltanto in agosto, quando il Ticino, è calato.