Perché la cerimonia di nozze Kennedy-Bouvier è stata la più perfetta della storia?

(Di giovedì 12 settembre 2024) Se si dovesse stilare una classifica dei migliori matrimoni in grado di far sognare tutti gli amanti del gossip ecosì detta alta società, quello tra John Fitzgeralde Jacquelinesarebbe al primo posto, senza alcun dubbio. Ad oggi, infatti, è ancora considerato come il più pazzesco ed impeccabile di sempre. Era il 12 settembre 1953 quando l’allora senatore del Massachusetts, che sarebbe diventato dopo pochi anni Presidente degli Stati Uniti, sposa Jackie, elegante, sofisticata, colta e proveniente da una delle famiglie più benestanti di New York. Nel momento in cui le loro strade s’incontrano lei è una giornalista per il Washington Times-Herald ma il destino ha in serbo per questa ragazza ben altro, trasformandola in una delle First Lady più amate e in una vera icona di stile.