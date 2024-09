Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF 2024 Prenota un posto in prima fila con la scienza

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024)unincon laAperte lezioni per ladei500 eventi tra il 14 e il 28 settembre Oltre 60mila posti per circa 500 eventi in 20 cittĂ in compagnia di quasi 2000in tutta Italia: da oggi è possibilere gratuitamente il tuoper partecipare alle iniziative di– heaL thE plAnet’s Future, ladeideiorganizzata da Frascati. Si inizia il 14 e 15 settembre con Science Buffet, poi con la Settimana delladal 21 e poi gran finale con “la”il venerdì 27 e sabato 28 settembre. “L’edizione 2023 è stata da record per numero di cittĂ , eventi realizzati e pubblico coinvolto, e ripartire da qui è una grande sfida”, spiega Matteo Martini, presidente di Frascati