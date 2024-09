Mutui la riduzione dei tassi BCE fa scendere le rate | risparmi fino a 85 euro entro il 2025

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma - Grazie al calo dell'Euribor legato alla decisione della BCE, ledeivariabili potrebbero diminuire notevolmente nei prossimi mesi. Con il recente taglio deidello 0,25% deciso dalla Banca Centralepea (BCE), i mutuatari italiani cona tasso variabile iniziano a beneficiare di un calo delle. Secondo uno studio di Facile.it, il ribasso dell'Euribor, il parametro di riferimento per ivariabili, già visibile a partire da settembre, porterà uno significativo per molte famiglie. Il calo è stato stimato in circa 18per un mutuo medio variabile di 126.000, con una durata di 25 anni e un loan-to-value (LTV) del 70%, legato all'Euribor a tre mesi più un margine del 1,25%.