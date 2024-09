MTV VMA 2024 cosa è successo e tutti i vincitori

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una serata davvero speciale quella che ha premiato artisti e artiste amatissimi del panorama musicale internazionale durante gli MTV VMA. La premiazione, che si è svolta all’UBS Arena di New York, ha visto momenti che rimarranno nella storia dell’evento. Scopriamo. “MTV VMA”: i momenti più belli della serata Gli MTV VMA, tra performance, red carpet e momenti d’intrattenimento, sono da sempre una garanzia di divertimento e ricordi memorabili. Anche quest’anno, in cui l’evento ha celebrato il suo 40° anniversario, non sono mancate esibizioni grandiose e premiazioni commoventi. La serata, condotta da Megan Thee Stallion, ha accolto moltissimi cantanti e ha visto Taylor Swift come regina assoluta: la cantante ha infatti vinto ben sette premi, tra cui Video of the Year per Fortnight con Post Malone.