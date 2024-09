Marte 2040 il futuro dell’esplorazione del sistema Solare

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 12 settembre 2024) “L’esplorazione spaziale è un faro per il potenziale umano. Risponde all’innato desiderio dell’umanità di avventurarsi e scoprire ciò che si trova oltre frontiere conosciute. Nonostante le sfide, il desiderio di esplorare porta benefici alla società in molti modi.” Così si apre il primo capitolo della Global exploration map (Ger) redatta dall’International space exploration coordination group (Isecg), giunta all’edizione 2024. La Ger, periodicamente aggiornata, funge da roadmap per dare una visione unitaria ai progressi nel campospaziale di lungo periodo, con un orizzonte temporale che arriva fino al 2050. Orbita terrestre bassa, Luna e(in quest’ordine) sono i principali obiettivi del gruppo di coordinamento delle principali agenzie spaziali del mondo.