Jon Bon Jovi eroe salva una donna che si voleva lanciare da un ponte

(Di giovedì 12 settembre 2024) Jon Bonha aiutato unache nelle scorse oretogliersi la vita, gettandosi da undi Nashville, in Tennessee. La rock star per questo è stata omaggiata dalla polizia locale per la sua prontezza e per la capacità di gestire un momento davvero delicato. Nelle immagini condivise dalle stesse forze dell’ordine, successivamente oscurate da YouTube, ma disponibili sui canali di altre testate, si vede il cantante che si avvicina allache si trova sul Seigenthaler Bridge, costruito sul fiume Cumberland. Bonsi trovava lì per girare un video musicale. Accortosi della situazione, con lache rimaneva aggrappata alin maniera precaria, si è avvicinato, assieme alla sua assistente, e con dolcezza le ha parlato. A shout out to @jonbon& his team for helping a woman on the Seigenthaler Ped Bridge Tue night.