Il voto in Emilia-Romagna può essere l’inizio del nuovo centrosinistra | parla l’eurodeputato Pd Bonaccini

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 settembre 2024) Stefano, presidente ed euromentare del Pd. L’andrà alil 17 e il 18 Novembre. La Regione che lei ha guidato dal 2014 sino al luglio scorso puòil cantiere da cui ripartire per la costruzione di una coalizione progressista anche su scala nazionale? “Cinque anni fa, quando mi ricandidai alla guida dell’la destra, guidata in quel momento dalla Lega di Salvini, era sicura di batterci. Peraltro venivano da nove regioni su nove vinte nei tre anni precedenti. E pochi mesi prima avevano stravinto, con oltre venti punti di distacco, per la prima volta in Umbria. Vinsi invece di quasi dieci punti, ma le coalizioni erano praticamente pari. Il M5s non volle allearsi con il resto dele prese una batosta crollando al 4%.