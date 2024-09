Il primo trailer di Salem’s Lot il film horror in arrivo su Max

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 12 settembre 2024) Max ha diffuso poco fa ildiLot, ilispirato dal romanzo di Stephen King, prossimo ad esordire direttamente in piattaforma. Inizialmente indirizzato alle sale cinematografiche da New Line Cinema e Warner Bros. Discovery, ildi Gary Dauberman ha trovato la giusta direzione attraverso la distribuzione televisiva ad opera di Max.Lot, di fatto, esordirà in piattaforma dal 3 ottobre 2024. Nell’attesa, ecco che vi proponiamo ilagghiacciante..Lot e le note di produzione Ilè stato diretto da Gary Dauberman, ed ispirato al romanzo omonimo firmato da Stephen King. Dauberman figura anche come produttore esecutivo, in produzione invece spiccano i nomi di James Wan e Michael Clear per Atomic Monster Roy Lee per Vertigo e Mark Wolper.