I 60 anni di che ha sempre voluto essere libera di scegliere con chi essere

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 12 settembre 2024) Paola Turci festeggia il suo 60° compleanno tra cambiamenti personali Oggi, Paola Turci, l’acclamata cantautrice nata a Roma il 12 settembre 1964, festeggia il suo 60° compleanno. Questo traguardo non è solo un segno della sua illustre carriera, ma anche di eventi personali significativi nella sua vita. Lo scorso luglio, la relazione di Turci con Francesca Pascale l’ex compagna di Silvio Berlusconi, è giunta al termine. La coppia, che si è incontrata per la prima volta nel 2019, ha reso pubblica la loro relazione nel 2020 con un bacio molto fotografato su uno yacht nel Cilento. In seguito hanno celebrato la loro unione civile a Montalcino il 2 luglio 2022, in una cerimonia privata circondati da familiari e amici intimi.