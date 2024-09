Ddl sicurezza | Almici Fdi ‘su canapa polemiche strumentali governo attento a filiera’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Oggi abbiamo approvato alla Camera il ddl, che interviene anche sulla coltivazione della. L?opposizione ha strumentalmente accusato la maggioranza di mettere così a rischio la filiera, dimostrando di non aver nemmeno letto il testo del decreto”. Così Cristina, deputata di Fratelli d?Italia e componente della commissione Agricoltura della Camera.“La nuova normativa – spiega -, non modifica quella precedente a proposito della commercializzazione del fiore fresco e per scopi ornamentali, senza contare che è prevista la possibilità, con autorizzazione del ministero della Salute e di Aifa, di estrarre principi attivi o produrre lavorati per scopi farmaceutici e per la ricerca. In aggiunta a tutto questo, ricordo che il Masaf sta elaborando un piano di settore in collaborazione con le associazioni coinvolte.