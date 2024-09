Coppa Davis 2024 Bolelli-Vavassori perdono la sfida con il Brasile nel doppio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 12 settembre 2024) Bologna – A seguito delle doppie vittorie di Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, nel giorno d’esordio della, è arrivata la sconfitta per l’Italia nelmaschile. Nella fine serata di ieri, Simonee Andreasono stati superati per (3)6-7 7-6(6) 7-5 dopo quasi tre ore di contesa, da Rafael Matos e Marcelo Melo che hanno delineato una grande rimonta sugli Azzurri. Resta comunque la vittoria tricolore sul. Risultato a favore per l’Italia è quello di 2-1. Il 13 settembre ci sarà la gara con il Belgio. “L’anno scorso ero qui ma infortunato e non ho potuto giocare – ha detto, come riporta supertennis.tv – Essere qui l’anno dopo e presentarmi da top 10 insieme a Simo è una bella sensazione. Forse è il momento migliore per me, per esordire in azzurro. Abbiamo fatto un’ottima prestazione contro ottimi avversari.