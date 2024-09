Bolletta della luce il prezzo fisso oggi conviene ma nulla batte la tutela

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 12 settembre 2024) Non sono stati anni facili sotto tanti aspetti, certo, ma se parliamo di bollette(e del gas) si tocca di certo un tasto dolente. I costi sono aumentati, non di poco, e gli italiani si sono ritrovati a fare i conti con differenti tariffe, in un mercato libero colmo di incertezze, rischi e costi fuori scala. Chi in passato aveva stipulato un contratto a, ha gestito in maniera eccellente il periodo degli aumenti senza controllo, sulla base principalmente di una malsana speculazione. In seguito, però, certe tariffe sono state riviste e il ricalcolorata ha portato in molti casi a un raddoppioquota mensile o bimestrale. Due anni dopo, si torna a parlare diconveniente. Ecco i motivi e tutto ciò che dovreste sapere per scegliere un operatore consapevolmente.