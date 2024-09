Base jumper morto dopo il salto dal Forcellino Non è riuscito a spiegare le ali correttamente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Èper un incidente David Kimball, ilstatunitense di 32 anni che l’altro pomeriggio si è schiantato a terraessere saltato con la sua tuta alare dai 400 metri a strapiombo della parete del, ad Abbadia Lariana.essersi lanciato nel vuoto non ètutta la superficie della sua tuta per poter cominciare a planare. Non ha nemmeno avuto il tempo di aprire la vela del paracadute per effettuare magari una manovra d’emergenza. Subitoil decollo è così precipitato senza alcuna possibilità di scampo. È successo tutto in pochi secondi.