Back-to-School con la lineup Netflix per l’autunno 2024 | Nuovi titoli per tutta la famiglia

(Di giovedì 12 settembre 2024)ha preparato una vasta selezione di nuove serie e film imperdibili per questo autunno, perfetti per tutte le età. Da emozionanti ritorni come “Jurassic World: Teoria del Caos” e “Hot Wheels, a tutto gas!”, a novità come “Spellbound – L’incantesimo” e lo speciale di Halloween “Troppo Cattivi – Un Halloween troppo cattivo”, la piattaforma offre contenuti ideali per intrattenere ladurante il rientro a scuola. Scopri iarrivi e gli amati ritorni suCon il nuovo anno scolastico alle porte,è la destinazione perfetta per passare del tempo di qualità con la. Ladi quest’autunno includeche spaziano dalle serie d’avventura ai film d’animazione, con un’attenzione particolare ai più piccoli.