Arrestato 20enne per spaccio di droga | hashish con logo della McLaren

(Di giovedì 12 settembre 2024) Colto in flagrante mentre vendeva cocaina. Nella sua abitazione trovati 740 grammi di. I CarabinieriCompagnia di San Giovanni Valdarno hannoundel posto, già noto alle forze dell’ordine, perdi sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta ieri sera, 11 settembre, in via dell’Oleandro, nel comune di Montevarchi. Durante un servizio di pattuglia, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno sorpreso il giovane mentre vendeva due dosi di cocaina a un acquirente, che verrà segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato.