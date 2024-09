Alla Virtus non bastano Tucker e Clyburn Con Brescia si arrende al supplementare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Leonessa101Bologna 96 ( dopo un tempo) LEONESSA : Bilan 28, Ferrero ne, Dowe 8, Della Valle 14, Burnell 19, Tonelli 0, Reghenzi ne, Mobio 4, Rivers 17, Cournooh 11, Pollini. All. PoetaBOLOGNA: Accorsi, Pajola 6,18, Visconti 3, Hackett 13, Lenci ne, Polonara 13, Diouf 9, Zizic 14, Akele 5,15. All. Banchi. Arbitri: Valzani, Lucotti, Cassina. Note. Parziali: 22-25; 46-41; 69-63; 91-91. Il trio formato da Rayjon, Wile Daniel Hackett non bastaSegafredo per vincere questo trofeo Ferrari al termine di una gara che è comunque arrivata all’overtime. Questo test amichevole si gioca all’insegna delle assenze e per questo motivo il suo significato tecnico è da prendere con le molle.