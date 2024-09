12enne precipita da un balcone al tredicesimo piano di una nave da crociera e muore | il racconto choc dei testimoni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un tragico incidente ha scosso lada“Harmony of the Seas” della Royal Caribbean, durante il suo viaggio verso Galveston, in Texas. Un ragazzino di dodici anni ha perso la vita dopo essereto da undel 13°, nell’ultima notte della. Secondo leanze raccolte dal Daily Mail, il giovane stava giocando con un gruppo di amici conosciuti a bordo, poco prima di cadere dal parapetto della cabina nella zona interna chiamata “Central Park”, un’area ricca di bar, pub e ristoranti.sotto shock hanno descritto la scena straziante, raccontando che il ragazzo è caduto dalla cabina della sua famiglia sul ponte 14,ndo nel vuoto per diversi metri fino a schiantarsi nell’atrio di Central Park sul ponte 8.