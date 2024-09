Usa2024 Trump contro Taylor Swift per appoggio a Harris | lo pagherà

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (askanews) – Il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donaldha liquidato l’della pop staralla candidata democratica Kamala, annunciato dapochi minuti dopo il dibattito su Abc, avvertendo la cantante cheil prezzo di questo sostegno: “Non sono un fan diprobabilmente neil prezzo sul mercato”, ha dettoin un’intervista a Fox News.ha annunciato su Instagram che voterà per Kamalaalle elezioni presidenziali di novembre, subito dopo la fine del dibattito televisivo consu Abc. “Esprimerò il mio voto per Kamalae Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024. Voterò per Kamalaperché combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che le sostenga.