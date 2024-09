Tragedia in crociera muore a 12 anni precipitando dal 14º piano

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Cade dal 14esimodi una nave damentre è in vacanza con la sua famiglia. La vittima è un bambino di 12che stava giocando con dei nuovi amici sul balcone della sua cabina, quando è finito giù dalla ringhiera: i testimoni della vicenda affermano di averlo visto precipitare nella zona interna della barca e hanno affermato che a causa della pioggia caduta poco prima, i balconi erano scivolosi. Leggi anche: Crolla il ponte in città: pochi minuti prima passava un tram Leggi anche: Italia, crolla solaio di un edificio in costruzione: diversi feritia 12dal 14ºa 12un ragazzino che si trovava insieme alla sua famiglia sulla nave daHarmony of the Seas della Royal Caribbean sulla rotta verso Galveston, in Texas per festeggiare il suo compleanno.