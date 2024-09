Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La cittadina di Tomha il sapore di un desiderio e una promessa. Qui inizia la prima parte della vita di Lara Nelson, giovane ragazza che si trova in questa piccola città del Michigan quando viene allestita la produzione teatrale di “Piccola città ” di Thornton Wilder. Per la parte è stata scelta un’attrice locale – che però all’ultimo si ritira e prende il suo posto Lara, “una bella ragazza che non recitava tanto una parte quanto era adatta alla parte che stava recitando”. Al suo fianco, nel ruolo del padre di Emily, il giovane Peter Duke. I due si innamorano, condividono una parentesi di vita piena di arte e passione. Poi però i loro destini si dividono. Il ragazzo intraprende una grande carriera di successo a Hollywood mentre Lara lascia la recitazione, sposa Joe Nelson (un coltivatore di ciliegie) e va a vivere in una fattoria in Michigan dove i due crescono tre figlie.